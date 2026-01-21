Mateusz Zukowski hat in den vergangenen Monaten für viel Freude beim 1. FC Magdeburg gesorgt. Doch das verursacht ein Risiko – zumindest in der aktuellen Kaderkonstellation.

ES KÖNNTE ZUM PROBLEM WERDEN

Steht häufig richtig, bietet Laufwege an und ärgert die Gegner zudem mit seiner Dynamik: Mateusz Zukowski.

Magdeburg - Ende November nach dem befreienden 3:0 des 1. FC Magdeburg gegen Nürnberg und der langen offensiven Durststrecke zuvor stellte sich eine große Frage. Sie lautete: „Ist beim FCM mit dem Sieg tatsächlich der Knoten geplatzt?“