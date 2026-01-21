weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg: Die Gefahr bei Torjäger Mateusz Zukowski

ES KÖNNTE ZUM PROBLEM WERDEN Diese Gefahr birgt der Lauf von FCM-Knipser Mateusz Zukowski

Mateusz Zukowski hat in den vergangenen Monaten für viel Freude beim 1. FC Magdeburg gesorgt. Doch das verursacht ein Risiko – zumindest in der aktuellen Kaderkonstellation.

Von Yannik Sammert 21.01.2026, 06:10
Steht häufig richtig, bietet Laufwege an und ärgert die Gegner zudem mit seiner Dynamik: Mateusz Zukowski.
Steht häufig richtig, bietet Laufwege an und ärgert die Gegner zudem mit seiner Dynamik: Mateusz Zukowski. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Ende November nach dem befreienden 3:0 des 1. FC Magdeburg gegen Nürnberg und der langen offensiven Durststrecke zuvor stellte sich eine große Frage. Sie lautete: „Ist beim FCM mit dem Sieg tatsächlich der Knoten geplatzt?“