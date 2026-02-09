Herausragende Zahlen FCM-Torjäger Zukowski: Bei diesen Traum-Statistiken lockt bald die Bundesliga
Mit einem Dreierpack gegen Greuther Fürth hat Mateusz Zukowski erneut seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Der kommende Sommer könnte für ihn und den 1. FC Magdeburg heiß werden.
09.02.2026, 16:33
Magdeburg - Spricht FCM-Angreifer Mateusz Zukowski über seine eigene Leistung, über Statistiken, die mittlerweile fast schon von einem anderen Stern scheinen, hält es der 24-Jährige so, wie er es mit seinem Spiel auf dem Platz auch tut: Einfach.