  4. 1. FC Magdeburg: Mateusz Zukowski mit Traumwerten - und reif für die Bundesliga?

Herausragende Zahlen FCM-Torjäger Zukowski: Bei diesen Traum-Statistiken lockt bald die Bundesliga

Mit einem Dreierpack gegen Greuther Fürth hat Mateusz Zukowski erneut seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Der kommende Sommer könnte für ihn und den 1. FC Magdeburg heiß werden.

Von Tobias Buschendorf, Yannik Sammert 09.02.2026, 16:33
Kann der 1. FC Magdeburg Tor-Maschine Mateusz Zukowski über den Sommer hinaus halten? (Foto: IMAGO/Zink)

Magdeburg - Spricht FCM-Angreifer Mateusz Zukowski über seine eigene Leistung, über Statistiken, die mittlerweile fast schon von einem anderen Stern scheinen, hält es der 24-Jährige so, wie er es mit seinem Spiel auf dem Platz auch tut: Einfach.