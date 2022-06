1. FC Magdeburg: Nach Rückstand selten erfolgreich

Auch wenn es am Samstag einen Dämpfer gab, der 1. FC Magdeburg ist in dieser Saison das Maß der Dinge in der 3. Liga. Doch gerät der FCM ins Hintertreffen, wird es schwer.

Magdeburg - Es passen derzeit viele Faktoren beim 1. FC Magdeburg. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz liegt in mehreren Statistiken vorne. Kein Wunder also, dass die Blau-Weißen auch die Tabelle in der 3. Liga mit einem komfortablen Vorsprung anführen. Doch in der bisher starken Saison gibt es nur einen kleinen Makel: Der FCM gewinnt selten, wenn er einem Rückstand hinterherläuft.