Dass die drei Regionalliga-Partien ohne Pascal Ibold und Petrik Sander sieglos verliefen, kann erstmal trist erscheinen. Die Volksstimme schaut sich an, wie die Situation genau ist.

Leidet der Nachwuchsbereich des FCM unter der Trainer-Entscheidung bei den Profis?

Am 11. November tritt der 1. FC Magdeburg II das nächste Mal in der Liga an, es wird das erste Spiel für Daniel Wölfel als dauerhafter Trainer der Reserve.

Magdeburg - Seitdem Petrik Sander und Pascal Ibold nicht mehr das U-23-Team des 1. FC Magdeburg coachen, bleiben dort die Ergebnisse aus. In drei Regionalliga-Partien gelang nur ein Punkt. „Es ist nicht schön anzusehen, wenn eine Mannschaft verliert und sich nicht belohnen kann“, sagte Sander jüngst. Er und Ibold werden gewiss auch nach ihrer Beförderung bei der Reserve mitfiebern. „Wir wollen natürlich, dass die U23 in der Spur bleibt“, so Proficoach Sander.