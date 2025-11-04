fcm ii ohne ibold und sander sieglos Leidet der Nachwuchsbereich des FCM unter der Trainer-Entscheidung bei den Profis?
Dass die drei Regionalliga-Partien ohne Pascal Ibold und Petrik Sander sieglos verliefen, kann erstmal trist erscheinen. Die Volksstimme schaut sich an, wie die Situation genau ist.
04.11.2025, 20:00
Magdeburg - Seitdem Petrik Sander und Pascal Ibold nicht mehr das U-23-Team des 1. FC Magdeburg coachen, bleiben dort die Ergebnisse aus. In drei Regionalliga-Partien gelang nur ein Punkt. „Es ist nicht schön anzusehen, wenn eine Mannschaft verliert und sich nicht belohnen kann“, sagte Sander jüngst. Er und Ibold werden gewiss auch nach ihrer Beförderung bei der Reserve mitfiebern. „Wir wollen natürlich, dass die U23 in der Spur bleibt“, so Proficoach Sander.