Magdeburg - Es wurde zur bitteren Gewohnheit für Trainer Markus Fiedler und den 1. FC Magdeburg. Immer wieder saß der Coach nach Pleiten bedröppelt im Presseraum und hoffte auf die Wende in der nächsten Zweitliga-Partie. Erneut und erneut sprach er davon, an den Schwachstellen arbeiten zu wollen. Doch die Probleme wiederholten sich zu oft, deshalb auch die traurigen Äußerungen in den Pressekonferenzen.