Lange wurde gewartet, dann ging alles Schlag auf Schlag. Nachdem der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 am Mittag den Wechsel von Trainer Christian Titz (54) verkündet hatten, präsentierten die Ottostädter nur zwei Stunden später den Nachfolger. Er heißt Markus Fiedler und steht für einen modernen, mutigen Ansatz.

Fiedler ergreift die Chance

Der gebürtige Leonberger leitet ab Montag, den 23. Juni, seine erste Einheit in Magdeburg. Über die Vertragslaufzeit des neuen Chefcoachs machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

In die Notizbücher der höherklassigen Vereine hatte sich Fiedler, der aktuell die Uefa Pro-Lizenz an der DFB-Akademie ablegt, vor allem mit seinen Erfolgen beim VfB Stuttgart II gearbeitet.

In seinem ersten Jahr als U23-Coach der Schwaben gewann Fiedler die Meisterschaft der Regionalliga Südwest, stieg in die 3. Liga auf und realisierte dort mit einem blutjungen Team den Klassenerhalt. Fiedler und der VfB: Das war eine Erfolgsgeschichte - auch in anderen U-Mannschaften.

"Der Abschied aus Stuttgart fällt mir unglaublich schwer. Ich durfte bei diesem tollen Verein zehn wundervolle Jahre erleben", sagt der neue FCM-Trainer, "als die Anfrage aus Magdeburg kam, war mir aber schnell klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte. Ich freue mich sehr auf den 1. FC Magdeburg."

Der FCM blickt optimistisch nach vorne

Der Club selbst, der für Fiedler eine Ablösesumme von etwa 300.000 Euro gezahlt haben soll, ist ebenfalls glücklich, den nun ehemaligen Stuttgarter für seine Farben gewonnen zu haben. Mit dem 39-Jährigen erhoffen sich die Ottostädter, auch weiterhin erfolgreichen Offensivfußball anbieten zu können.

"Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Markus Fiedler, einem dynamischen und taktisch versierten Cheftrainer. Markus hat über einige Jahre hervorragende Arbeit beim VfB Stuttgart geleistet und junge, talentierte Spieler zielgerichtet gefördert. Gemeinsam wollen wir mit ihm im Team die Zukunft unseres FCM weiterhin erfolgreich gestalten", lässt sich FCM-Sportchef Otmar Schork zitieren.