Im Spiel bei Hannover 96 war es wieder einmal ein Kopfballgegentor, das dem FCM die Aufgabe erschwerte. Debütant Hyryläinen möchte dieses Problem lösen - und macht Druck auf etablierte Kräfte.

Die Niederlage bei Hannover 96 zeigt, wo Neuzugang Hyryläinen dem FCM weiterhelfen muss

Luka Hyryläinen kann dem FCM vor allem in der Luft helfen.

Magdeburg - Das Gegentor zum zwischenzeitlichen 0:2 gegen Hannover 96 war für den 1. FC Magdeburg so simpel wie schmerzhaft. Die Niedersachsen sorgten bei einem Eckstoß in der 43. Minute für reichlich Personal am kurzen Pfosten, Jannik Rochelt servierte den Ball perfekt in die richtige Zone, Ime Okon hatte im Kopfballduell das bessere Timing als Gegenspieler Silas Gnaka und schon war die Aufgabe in der Heinz von Heiden Arena für die Gäste kaum noch zu lösen.