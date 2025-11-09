Der 1. FC Magdeburg hat im Abstiegskampf der 2. Liga den nächsten Dämpfer kassiert. Gegen den SC Paderborn setzte es trotz couragierter Leistung eine bittere 0:1-Pleite.

Luka Hyryläinen und der 1. FC Magdeburg hängen weiter tief im Keller fest.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat auch sein Heimspiel gegen den SC Paderborn verloren. Trotz guter Chancen, Überlegenheit und dem Plus an Chancen stand am Ende ein ernüchterndes 0:1 (0:1).

Seine Personalprobleme in der Abwehr versuchte der FCM mit Luka Hyryläinen und Max Geschwill zu lösen. Außerdem begannen Alexander Ahl-Holmström, Silas Gnaka und Rayan Ghrieb für Maximilian Breunig, Baris Atik (gesperrt) und Philipp Hercher.

Klaas-Treffer erwischt FCM eiskalt

Die Anfangsphase der Hausherren war auch durchaus ansprechend. Ein Freistoß von Ghrieb (4.) und ein abgefälschter Schuss von Ahl-Holmström (5.) hätten schon zum Erfolg führen können.

Jubeln durfte aber kurz darauf der alte und neue Tabellenführer im Unterhaus. Einen langen Ball von Felix Götze legte Steffen Tigges auf Sebastian Klaas ab, der aus dem verwaisten Rückraum zum 0:1 traf (9.). Das Leder wurde noch von Falko Michel abgefälscht.

Kein Handelfmeter: FCM im VAR-Pech

Die Magdeburger blieben bemüht und freuten sich in der 26. Minute über einen Handelfmeter-Pfiff, den Referee Felix Prigan nach VAR-Intervention aber wieder einkassierte.

Paderborn nahm in dieser Phase kaum noch am Spiel teil, wurde für seine Passivität aber auch nicht bestraft. Ghrieb schoss den nächsten Hochkaräter aus Nahdistanz in die Wolken (39.). Eine tolle Hereingabe von Laurin Ulrich sauste an Freund und Feind vorbei (45.+3). Pause.

Starker Reimann hält den FCM im Spiel

Kurz nach Wiederbeginn wäre es für die Elbestädter dann schon fast vorbei gewesen. Nick Bätzner tauchte frei vor Torhüter Dominik Reimann auf, schoss diesen aber an den Kopf (47.). Glück für Blau-Weiß.

In der Folge rannte der FCM wieder an. Musonda fehlten nach einem Freistoß nur Zentimeter (52.). Ulrich verzog nach einem guten Angriff auf Vorlage von Ghrieb (63.). Auf der Gegenseite hielt Reimann seine Elf zweimal als Sieger im Duell mit Tigges im Spiel (67., 69.).

Auf der Anzeigetafel tat sich letztlich nichts mehr. Der SC Paderborn feierte seinen achten Sieg in Folge, während der FCM weiterhin das Tabellenende der 2. Liga ziert.