Magdeburg, Deutschland
  4. 1. FC Magdeburg: Leihgabe Noah Pesch wird von Borussia Mönchengladbach mit Analysen gefüttert

Enger Draht nach Mönchengladbach FCM-Angreifer Noah Pesch wird von seinem Stammverein mit Analysen gefüttert

Noah Pesch hat sich in den vergangenen Wochen einen Stammplatz beim 1. FC Magdeburg gesichert. Bei Borussia Mönchengladbach wird dies genau registriert.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 17.12.2025, 15:43
FCM-Trainer Petrik Sander (rechts) baute Offensivtalent Noah Pesch (links) zuletzt kontinuierlich ein.
FCM-Trainer Petrik Sander (rechts) baute Offensivtalent Noah Pesch (links) zuletzt kontinuierlich ein. (Foto: Michael Täger)

Magdeburg - Am Dienstag, den 18. November, hat Noah Pesch ganz genau beobachtet, was sich an seiner alten Wirkungsstätte tut. Mit Eugen Polanski wurde dort, beim VfL Borussia Mönchengladbach, nämlich sein ehemaliger Förderer fest zum Bundesliga-Trainer ernannt.