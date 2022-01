Magdeburg – Was für ein spektaktuläres Spiel im Breisgau! Der 1. FC Magdeburg gastierte heute Nachmittag beim SC Freiburg II und zeigte dabei erneut, warum er Tabellenführer der 3.Liga ist.

Weil das Spiel zwischen Viktoria Berlin und dem Zweitplatzierten der 3. Liga Eintracht Braunschweig abgesagt wurde, hatten die Magdeburger im Spiel gegen Freiburg II die Chance, durch einen Sieg ihren Vorsprung in der Tabelle auf 11 Punkte auszubauen.

SC Freiburg II belohnt sich nicht

Die Gäste aus Magdeburg kamen schwer ins Spiel. Die Freiburger pressten früh, liefen den Gegner hoch an und ließen Magdeburg kaum Luft zum Atmen. Die Magdeburger versuchten dagegenzuhalten und so entstand eine umkämpfte und intensive Anfangsphase.

Die erste große Torchance hatten die Freiburger in der 9. Minute. Der erst 17-Jährige Mika Baur wird von der Seite freigespielt und zieht auf Höhe des Elfmeterpunktes direkt ab. FCM-Torhüter Dominik Reimann kann noch rechtzeitig seinen Arm hochreißen und den Ball ablenken.

1. FC Magdeburg kassiert historischen Ausgleich

In der 20. Minute zeigte der 1. FC Magdeburg erstmals seine individuelle Klasse. Flügelstürmer Jason Ceka (22) fasst sich nach einem Doppelpass mit Andreas Müller (21) ein Herz und dribbelt sich auf der rechten Seite in den Fünfmeterraum und schließt ab. Freiburgs Yannik Engelhardt (20) versucht noch mit einer Grätsche zu klären, doch der Ball prallt nach seinem Rettungsversuch von Cekas Fuß ins rechte Toreck – die etwas glückliche 1:0-Führung für die Magdeburger.

Die Freiburger zeigten sich alles andere als beeindruckt und zogen ihr Pressing weiter durch. Das zahlte sich wenig später aus. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf ist die FCM-Abwehr noch unsortiert. Das nutzt die Offensive des SC Freiburg mit einer schnellen Passkombination aus und spielt den Profidebütanten Baur frei. Der 17-Jährige fasst sich ein Herz und schießt aus halbrechter Strafraumposition ins linke untere Eck – der Ausgleich zum 1:1. Durch sein Tor ist Baur mit 17 Jahren, 6 Monaten und 10 Tagen der jüngste Torschütze aller Zeiten in der 3. Liga.

1. FC Magdeburg: Traumtor ebnet Weg zum Sieg

Auch in der zweiten Hälfte spielten die Freiburger zunächst mutig nach vorne und ließen den Magdeburgern wenig Luft zum atmen. In der 52. Minute hatten die Gastgeber dann auch die erste gute Chance der zweiten Halbzeit. Mittelfeldmann Daniels Ontuzans (21) erhält auf links den Ball, läuft quer, wird von dem Magdeburgern nicht richtig angegriffen und schließt am Ende aus der Distanz ab. FCM-Schlussmann Reimann verhindert mit einer guten Parade den Rückstand.

In der 70. Minute dann der Knall, der das Spiel auf den Kopf stellt. Amara Condé (25) spielt einen weiten Ball auf Raphael Obermair (25), der seinen Vordermann ausdribbelt und den Ball danach traumhaft aus halbrechter Position ins linke obere Toreck hämmert – die erneute Führung für den 1. FC Magdeburg durch den Rechtsverteidiger.

Nur vier Minuten später legten die Magdeburger nochmal nach. Baris Atik (27) schickt Condé mit einem tiefen Pass in den Strafraum, der scheitert zunächst an SCF-Keeper Niklas Sauter (18) und trifft dann im Nachschuss zum 3:1 für den FCM. Die Freiburger erzielten in der Nachspielzeit durch Lars Kehl (18) zwar noch den Anschlusstreffer zum 2:3 aus Sicht der Gastgeber, dabei blieb es aber am Ende.

Durch den knappen Auswärtserfolg in Freiburg erhöhen die Magdeburger den Punktevorsprung auf den Tabellenzweiten Braunschweig auf 11 Punkte.