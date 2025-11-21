Der 1. FC Magdeburg setzt für seine Flügel auf fußfremde Spieler und Dribblings ins Zentrum. Die Liga hat das längst durchschaut, der Ertrag ist überschaubar.

Weshalb der FCM trotz kaum noch messbarer Torgefahr weiter an sein Schema F glaubt

Das Schema F im Spiel des 1. FC Magdeburg: Flügelspieler wie Alexander Nollenberger (rechts) schlagen permanent den Haken nach innen.

Magdeburg - Mit Arjen Robben und Franck Ribéry fing vor mehr als zehn Jahren alles an. Die dribbelstarke Flügelzange des FC Bayern München revolutionierte seinerzeit das angestaubte Spiel auf den Außenbahnen des deutschen Profifußballs.