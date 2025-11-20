das gravierende manko des fcm So möchte Ex-Stürmer Sander die Offensivschwäche endlich in den Griff bekommen
Am Donnerstag schilderte Petrik Sander, wie der 1. FC Magdeburg vor dem Tor besser werden soll. Die Volksstimme widmet sich dem Thema mit einer großen Analyse.
Aktualisiert: 21.11.2025, 09:23
Magdeburg - Petrik Sander bewies als aktiver Fußballer im Trikot von Motor Quedlinburg, Motor Nordhausen und Energie Cottbus Torriecher. Bei 59 Einsätzen in der DDR-Oberliga gelangen ihm 21 Treffer. Sein Wissen als früherer Torjäger kann er rund 30 Jahre nach seinem Laufbahn-Ende für seine Tätigkeit als Coach des 1. FC Magdeburg nutzen.