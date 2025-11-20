Am Donnerstag schilderte Petrik Sander, wie der 1. FC Magdeburg vor dem Tor besser werden soll. Die Volksstimme widmet sich dem Thema mit einer großen Analyse.

So möchte Ex-Stürmer Sander die Offensivschwäche endlich in den Griff bekommen

Petrik Sander würde sich sehr freuen, wenn zum Beispiel bei Alexander Ahl-Holmström bald der Knoten platzt.

Magdeburg - Petrik Sander bewies als aktiver Fußballer im Trikot von Motor Quedlinburg, Motor Nordhausen und Energie Cottbus Torriecher. Bei 59 Einsätzen in der DDR-Oberliga gelangen ihm 21 Treffer. Sein Wissen als früherer Torjäger kann er rund 30 Jahre nach seinem Laufbahn-Ende für seine Tätigkeit als Coach des 1. FC Magdeburg nutzen.