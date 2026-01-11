weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Eigentlich wollte sich der 1. FC Magdeburg im Winter noch mit neuen Spielern verstärken. Am Ende des Trainingslagers in Side klingt Sportchef Otmar Schork plötzlich ganz anders.

Von Tobias Buschendorf 11.01.2026, 16:51
Zufrieden: FCM-Sportchef Otmar Schork sieht alle Positionen des 1. FC Magdeburg doppelt besetzt.
Zufrieden: FCM-Sportchef Otmar Schork sieht alle Positionen des 1. FC Magdeburg doppelt besetzt. (Foto: Eroll Popova)

Side - Kurz vor Weihnachten war die Ausgangslage beim 1. FC Magdeburg noch ziemlich klar: Das Trainerteam um Petrik Sander hatte trotz des starken Hinrundenendspurts seine Wünsche nach Verstärkungen des Kaders bei der sportlichen Leitung hinterlegt.