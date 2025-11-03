weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Kommentar zum FCM: Schorks Ja zu Sander und Ibold muss jetzt passen

Kommentar zum FCM Schorks Entscheidung für Sander und Ibold muss passen

Das Festhalten an Pascal Ibold und Petrik Sander darf sich für den 1. FC Magdeburg am Ende nur als gut herausstellen. Einen Fehler kann sich der Club um Sportchef Otmar Schork hier nicht erlauben. 

Von Yannik Sammert 03.11.2025, 18:26
Hoffen sehr, dass der Aufwärtstrend des 1. FC Magdeburg trotz der Niederlage in Bochum anhält: Otmar Schork (l.) und Petrik Sander.
Hoffen sehr, dass der Aufwärtstrend des 1. FC Magdeburg trotz der Niederlage in Bochum anhält: Otmar Schork (l.) und Petrik Sander. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg –  Es hatte einen Überraschungseffekt, als Sportchef Otmar Schork am Sonntag bereits vor der Zweitliga-Partie in Bochum Pascal Ibold und Petrik Sander offiziell zur Dauerlösung des 1. FC Magdeburg auf der Trainerposition machte. Eine Entscheidung, die zwei Lesarten anbietet.