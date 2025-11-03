Kommentar zum FCM Schorks Entscheidung für Sander und Ibold muss passen
Das Festhalten an Pascal Ibold und Petrik Sander darf sich für den 1. FC Magdeburg am Ende nur als gut herausstellen. Einen Fehler kann sich der Club um Sportchef Otmar Schork hier nicht erlauben.
03.11.2025, 18:26
Magdeburg – Es hatte einen Überraschungseffekt, als Sportchef Otmar Schork am Sonntag bereits vor der Zweitliga-Partie in Bochum Pascal Ibold und Petrik Sander offiziell zur Dauerlösung des 1. FC Magdeburg auf der Trainerposition machte. Eine Entscheidung, die zwei Lesarten anbietet.