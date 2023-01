Personalsorgen beim FCM: Die Liste wird länger

Immer mehr Ausfälle beim Zweitligaverein 1. FC Magdeburg - und das kurz vor dem Abflug ins Trainingslager. Am Dienstag humpelt nun auch noch Baris Atik angeschlagen vom Platz.

Magdeburg - Schon am Mittwoch fliegt der 1. FC Magdeburg ins Trainingslager in die Türkei. Am Dienstag trainierten die Spieler vom Zweitligaverein nochmal gemeinsam. Danach wurde ein Problem sehr deutlich: Personalsorgen beim FCM.