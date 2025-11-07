Lob statt Punkte Avanciert der FCM zum Absteiger mit den meisten Schulterklopfern?

Der 1. FC Magdeburg als Schlusslicht der 2. Liga gewinnt selten, wird aber dennoch stets mit viel Lob bedacht. Hören kann das niemand mehr. Und gefährlich ist es auch.

Avanciert der FCM zum Absteiger mit den meisten Schulterklopfern?

FCM-Trainer Petrik Sander kann die Lobhudelei von gegnerischer Seite langsam nicht mehr hören.

Magdeburg - Heiner Backhaus schätzte seine Braunschweiger Eintracht am 1. Spieltag im Ballbesitz "chancenlos" gegen den 1. FC Magdeburg ein. Christian Eichner sah vor Kurzem im FCM eine Mannschaft, bei der einfach "das Momentum noch gar nicht vorbeigeschaut hat".