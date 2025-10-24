Wiedersehen nach 0:5 im mai Bricht der FCM den Tor-Bann ausgerechnet gegen Münster?

Die Erinnerungen an das bisher letzte Duell mit den Preußen sind beim 1. FC Magdeburg noch präsent und schmerzhaft. Am Sonntag soll gegen personell dezimierte Westfalen der erste Heimsieg der Saison her.