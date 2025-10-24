Wiedersehen nach 0:5 im mai Bricht der FCM den Tor-Bann ausgerechnet gegen Münster?
Die Erinnerungen an das bisher letzte Duell mit den Preußen sind beim 1. FC Magdeburg noch präsent und schmerzhaft. Am Sonntag soll gegen personell dezimierte Westfalen der erste Heimsieg der Saison her.
Aktualisiert: 24.10.2025, 17:27
Magdeburg – Etwas mehr als 22.000 Zuschauer werden bei der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Preußen Münster im Stadion erwartet. Die FCM-Fans vor Ort wollen den Ball gewiss regelrecht ins Tor schreien.