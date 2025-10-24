weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM: Bricht der Tor-Bann ausgerechnet gegen Münster?

Wiedersehen nach 0:5 im mai Bricht der FCM den Tor-Bann ausgerechnet gegen Münster?

Die Erinnerungen an das bisher letzte Duell mit den Preußen sind beim 1. FC Magdeburg noch präsent und schmerzhaft. Am Sonntag soll gegen personell dezimierte Westfalen der erste Heimsieg der Saison her.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 24.10.2025, 17:27
Nach der heftigen Niederlage im Mai wollen Alexander Nollenberger (mittig bei der Partie in der Vorsaison) und Co. vom 1. FC Magdeburg diesmal ganz anders auftreten als damals.
Nach der heftigen Niederlage im Mai wollen Alexander Nollenberger (mittig bei der Partie in der Vorsaison) und Co. vom 1. FC Magdeburg diesmal ganz anders auftreten als damals. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg –  Etwas mehr als 22.000 Zuschauer werden bei der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Preußen Münster im Stadion erwartet. Die FCM-Fans vor Ort wollen den Ball gewiss regelrecht ins Tor schreien.