Nicht lange her, da befand sich der 1. FC Magdeburg in einer vergleichbaren Situation wie derzeit. Der weitere Verlauf soll nun aber ganz anders sein als damals.

Hoffen auf den ersten Heimsieg des 1. FC Magdeburg in dieser Saison:

Magdeburg - Vor etwas weniger als einem Monat herrschte unter Markus Fiedler noch eine gewisse Aufbruchsstimmung beim 1. FC Magdeburg. Die knappe 0:1-Niederlage in Karlsruhe hatte diese ausgelöst. Wie mehrfach mit Fiedler war der FCM beim KSC nah dran an etwas Zählbarem, ohne dann tatsächlich zu punkten. Trotzdem machte die Leistung am 27. September Mut. Was folgte ist bekannt: die desolaten Partien gegen Elversberg (0:4) und Braunschweig (0:6), dann das Fiedler-Aus.