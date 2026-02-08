RÜCKBLICK AUF DEN JAHRES-AUFTAKT Ein Abend zum Vergessen für den FCM II
Der FCM II rennt nach frühem Rückstand und Verletzung erfolglos gegen Chemnitz an – und muss sich die 0:1-Niederlage unter dem Strich selbst zu schreiben.
08.02.2026, 20:12
Magdeburg - Jede Mannschaft wünscht sich nach der Winterpause einen Start nach Maß. Das war bei der Reserve des 1. FC Magdeburg nicht anders. Doch erlebte die U 23 gegen den Chemnitzer FC einen Freitagabend zum Vergessen. Im Vorwärtsgang gelang den Blau-Weißen bei der 0:1 (0:1)-Niederlage zu wenig. Zudem erhielten sie früh eine denkbar kalte Dusche.