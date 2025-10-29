Am Dienstag unterlag die Reserve des 1. FC Magdeburg im Duell mit einem abgezockten Gegner. Nach der Niederlage gegen Altglienicke will der FCM bei Carl Zeiss Jena pfiffiger agieren.

Mit mehr Kaltschnäuzigkeit hätte der 1. FC Magdeburg II um Magnus Baars mindestens ein Tor erzielen können.

Magdeburg - Die Reserve des 1. FC Magdeburg hatte am Dienstag genügend Chancen, um gegen die VSG Altglienicke noch vor der Pause zum 1:1 auszugleichen. Nach der Pause wiederum gelang dem FCM ein Powerplay. Keeper Robert Kampa baute teilweise kurz vor der Mittellinie auf. Und der Club erspielte sich in dieser Regionalliga-Partie auch viermal so viele Ecken wie der Gegner.