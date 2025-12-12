Robert Leipertz ist im Sommer 2024 als gestandener Profi zum 1. FC Magdeburg gekommen – und führt nun die U 23 des Vereins in der Regionalliga Nordost an. Wie er seine Rolle und seine Zukunft sieht.

Robert Leipertz (rechts) nimmt seine Rolle im Regionalliga-Team des 1. FC Magdeburg vorbildlich an.

Magdeburg - Er ist nach seiner Auswechslung nicht zum Duschen gegangen, er hat sich hingesetzt an der Ersatzbank, immer noch in dem Dress, in dem er 72 Minuten lang in der Avnet Arena geackert hatte. Nach hinten wie nach vorn.