  1. FC Magdeburg: Aussortierter Robert Leipertz bricht sein Schweigen

Vor Duell beim HFC U23 statt 2. Bundesliga: Aussortierter FCM-Profi Leipertz bricht sein Schweigen

Robert Leipertz ist im Sommer 2024 als gestandener Profi zum 1. FC Magdeburg gekommen – und führt nun die U 23 des Vereins in der Regionalliga Nordost an. Wie er seine Rolle und seine Zukunft sieht.

Von Daniel Hübner 12.12.2025, 11:04
Robert Leipertz (rechts) nimmt seine Rolle im Regionalliga-Team des 1. FC Magdeburg vorbildlich an.
Robert Leipertz (rechts) nimmt seine Rolle im Regionalliga-Team des 1. FC Magdeburg vorbildlich an. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Er ist nach seiner Auswechslung nicht zum Duschen gegangen, er hat sich hingesetzt an der Ersatzbank, immer noch in dem Dress, in dem er 72 Minuten lang in der Avnet Arena geackert hatte. Nach hinten wie nach vorn.