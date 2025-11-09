Gegen einen Tabellenführer zu verlieren, kann passieren. Die Art und Weise des 0:1 gegen den SC Paderborn fühlt sich für den 1. FC Magdeburg jedoch übel an.

Magdeburg - 11:3 betrug das Torschussverhältnis bei der Zweitliga-Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SC Paderborn für die Gastgeber zur Pause. Die Torwahrscheinlichkeit war noch deutlicher. Der FCM lag zu diesem Zeitpunkt hier mit 0,82 zu 0,09 vorne! Doch der Tabellenführer aus Paderborn führte 1:0. Es war zum Verzweifeln. „Die haben ein Torschuss gekriegt und ein Tor gemacht“, sagte Club-Akteur Luka Hyryläinen nach der 0:1-Pleite. Diese offenbarte einmal mehr tragisch das größte Manko: die Schwäche vor dem gegnerischen Tor. Und dieses ist letztlich entscheidend.