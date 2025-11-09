weather starkbewoelkt
  4. Fans des 1. FC Magdeburg würdigen Kultfigur Heiko Horner mit besonderer Choreo

Heiko Horner ist Mannschaftsleiter und gute Seele des 1. FC Magdeburg zugleich. Seit 25 Jahren nun schon, weshalb der Publikumsliebling gegen den SC Paderborn mit einer beeindruckenden Choreografie bedacht wurde.

Von Tobias Buschendorf 09.11.2025, 20:00
Die Fans des 1. FC Magdeburg feierten Mannschaftsleiter Heiko Horner mit einer besonderen Choreografie. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Heiko Horner war nach dem bitteren 0:1 seines 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn ein gefragter Mann. Von Interview zu Interview ging es für den Mannschaftsleiter der Profis.