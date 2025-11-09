25 Jahre im Dienst FCM-Fans würdigen Kultfigur Heiko Horner mit besonderer Choreo
Heiko Horner ist Mannschaftsleiter und gute Seele des 1. FC Magdeburg zugleich. Seit 25 Jahren nun schon, weshalb der Publikumsliebling gegen den SC Paderborn mit einer beeindruckenden Choreografie bedacht wurde.
09.11.2025, 20:00
Magdeburg - Heiko Horner war nach dem bitteren 0:1 seines 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn ein gefragter Mann. Von Interview zu Interview ging es für den Mannschaftsleiter der Profis.