Selten geht eine Mannschaft so deutlich als Underdog in eine Partie wie der 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn. Doch die Elbestädter fiebern dieser Konstellation vor den eigenen Fans entgegen.

Der 1. FC Magdeburg möchte nach dem Befreiungsschlag gegen Münster erneut einen Heimsieg feiern.

Magdeburg - In der 2. Bundesliga gibt es für gewöhnlich keine kolossalen Überraschungen. Sehr wohl schlägt manchmal ein tabellarisch schlechter platziertes Team eine Topmannschaft. Nur verwundert dies in der Regel nicht aufgrund der oft bewunderten Ausgeglichenheit im Unterhaus. Vor der Partie zwischen dem Tabellenletzten 1. FC Magdeburg und dem Primus SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) stellt sich die Lage ganz anders dar. Ein Heimsieg vor wohl circa 21.000 Zuschauern (rund 500 SCP-Fans) wäre schlichtweg eine Sensation. Anders kann man das nicht sagen.