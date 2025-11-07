weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg gegen Paderborn: FCM hat Bock auf die Außenseiter-Rolle

heimsieg wäre sensation FCM hat Bock auf die Außenseiter-Rolle gegen Spitzenteam SC Paderborn 

Selten geht eine Mannschaft so deutlich als Underdog in eine Partie wie der 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn. Doch die Elbestädter fiebern dieser Konstellation vor den eigenen Fans entgegen. 

Von Yannik Sammert 07.11.2025, 20:00
Der 1. FC Magdeburg möchte nach dem Befreiungsschlag gegen Münster erneut einen Heimsieg feiern.
Der 1. FC Magdeburg möchte nach dem Befreiungsschlag gegen Münster erneut einen Heimsieg feiern. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - In der 2. Bundesliga gibt es für gewöhnlich keine kolossalen Überraschungen. Sehr wohl schlägt manchmal ein tabellarisch schlechter platziertes Team eine Topmannschaft. Nur verwundert dies in der Regel nicht aufgrund der oft bewunderten Ausgeglichenheit im Unterhaus. Vor der Partie zwischen dem Tabellenletzten 1. FC Magdeburg und dem Primus SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) stellt sich die Lage ganz anders dar. Ein Heimsieg vor wohl circa 21.000 Zuschauern (rund 500 SCP-Fans) wäre schlichtweg eine Sensation. Anders kann man das nicht sagen.