Im Rahmen der Volksstimme-Dreierkette blicken drei Club-Legenden wöchentlich auf die aktuelle Situation. Vor dem Spiel in Hannover mahnt Wolfgang Seguin die Kadergröße an.

Magdeburg - "Nach dem vergangenen Pokal-Wochenende geht es wieder um Liga-Punkte. Der FCM muss erneut auswärts ran. Das Spiel bei Hannover 96 ist mehrfach wichtig. Zum einen geht es nach den drei Punkten aus den bisherigen zwei Spielen um eine kleine Weichenstellung Richtung oben oder unten. Zum anderen kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Ex-Trainer Christian Titz.