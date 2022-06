1. FC Magdeburg sichert durch zwei späte Elfmeter 3:1-Sieg beim TSV Havelse

Hannover. Der 1. FC Magdeburg bleibt in der neuen Drittliga-Saison zum dritten Mal ungeschlagen und feierte mit dem 3:1 (1:0) beim TSV Havelse bereits den zweiten Sieg. Nach einer Roten Karte gegen den Drittliga-Aufsteiger spielten die Magdeburger 60 Minuten in Überzahl und gingen durch Connor Krempicki verdient in Führung (37.) Nach dem Ausgleich von Yannik Jaeschke (48.) sah es aber lange nur nach einem Remis aus - bis es in der Schlussphase zwei Elfmeter für den FCM gab. Den ersten verwandelte Baris Atik eiskalt (3:1), den zweiten überließ er Kumpel Kai Brünker, der mit dem 3:1 (90.) den Schlusspunkt setzte.