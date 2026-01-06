weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Splitter vom 4. FCM-Tag in Side Onaiwu in undankbarer Rolle und Zaungäste aus Niedersachsen

Nicht jeder FCM-Profi konnte im Test überzeugen, einer kam gar nicht erst zum Einsatz. Auf der Tribüne waren prominente Beobachter zu sehen und im Training fallen die Hüllen. Das war Tag vier.

Von Tobias Buschendorf 06.01.2026, 22:01
Ado Onaiwu (rechts) wurde gegen den FC Winterthur in einer ungewohnten Rolle ausprobiert.
Ado Onaiwu (rechts) wurde gegen den FC Winterthur in einer ungewohnten Rolle ausprobiert. (Foto: Eroll Popova)

Side - Tag vier des diesjährigen Wintertrainingslagers des 1. FC Magdeburg im türkischen Side sorgte für ein wenig Abwechslung. Nachdem zuvor nur trainiert wurde, folgte am Dienstag das erste Testspiel.