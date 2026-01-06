Splitter vom 4. FCM-Tag in Side Onaiwu in undankbarer Rolle und Zaungäste aus Niedersachsen

Nicht jeder FCM-Profi konnte im Test überzeugen, einer kam gar nicht erst zum Einsatz. Auf der Tribüne waren prominente Beobachter zu sehen und im Training fallen die Hüllen. Das war Tag vier.