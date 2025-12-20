Der 1. FC Magdeburg wäre nicht die erste Mannschaft gewesen, die im Fritz-Walter-Stadion einen sicher geglaubten Sieg verspielt. Der Club aber hielt dem Druck nach dem Anschluss des FCK stand.

Tore gegen den Ex-Verein schmecken besonders gut: Baris Atik (rechts) feiert seinen Treffer zum 1:0 für den 1. FC Magdeburg gegen den FCK.

Kaiserslautern - Pascal Ibold ruderte wie wild mit seinen Armen, immer wieder formte er sie von außen nach innen zu einem Kreis. Seine Mannschaft vom 1. FC Magdeburg sollte sich in dieser 56. Minute noch einmal sammeln, so die Botschaft des Trainer-Greenhorns.