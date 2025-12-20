weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg mit starken Nerven: Atik beschwört gegen Kaiserslautern im richtigen Moment "die Eier" seines Teams

Liveticker:
Tag des Erinnerns endet in Magdeburg - Menschen-Lichterkette setzt Zeichen - Liveticker zum Nachlesen (Mit Videos und Bildern)
Tag des Erinnerns endet in Magdeburg - Menschen-Lichterkette setzt Zeichen - Liveticker zum Nachlesen (Mit Videos und Bildern)

Zittersieg auf dem Betzenberg FCM-Star Atik beschwört im richtigen Moment "die Eier" seines Teams

Der 1. FC Magdeburg wäre nicht die erste Mannschaft gewesen, die im Fritz-Walter-Stadion einen sicher geglaubten Sieg verspielt. Der Club aber hielt dem Druck nach dem Anschluss des FCK stand.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 20.12.2025, 20:58
Tore gegen den Ex-Verein schmecken besonders gut: Baris Atik (rechts) feiert seinen Treffer zum 1:0 für den 1. FC Magdeburg gegen den FCK.
Tore gegen den Ex-Verein schmecken besonders gut: Baris Atik (rechts) feiert seinen Treffer zum 1:0 für den 1. FC Magdeburg gegen den FCK. (Foto: IMAGO/Jan Huebner)

Kaiserslautern - Pascal Ibold ruderte wie wild mit seinen Armen, immer wieder formte er sie von außen nach innen zu einem Kreis. Seine Mannschaft vom 1. FC Magdeburg sollte sich in dieser 56. Minute noch einmal sammeln, so die Botschaft des Trainer-Greenhorns.