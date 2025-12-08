Seltenes Glücksgefühl Dieses Kunststück gelang dem FCM selbst unter Christian Titz lange nicht
Der 2:0-Sieg bei Hertha BSC fühlte sich für den 1. FC Magdeburg aus verschiedenen Gründen gut an. Die Zuversicht, den Turnaround geschafft zu haben, ist groß.
Aktualisiert: 08.12.2025, 09:02
Berlin - Zwei Liga-Siege in Serie, noch dazu ohne ein Gegentor: Darauf musste der 1. FC Magdeburg lange warten. Nicht nur in dieser bisher so chaotisch verlaufenden Saison, sondern auch schon im erfolgreichen Vorjahr unter Trainer Christian Titz.