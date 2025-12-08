Der 2:0-Sieg bei Hertha BSC fühlte sich für den 1. FC Magdeburg aus verschiedenen Gründen gut an. Die Zuversicht, den Turnaround geschafft zu haben, ist groß.

Dieses Kunststück gelang dem FCM selbst unter Christian Titz lange nicht

Freude und Erleichterung machte sich bei den Profis des 1. FC Magdeburg nach dem Sieg in Berlin breit.

Berlin - Zwei Liga-Siege in Serie, noch dazu ohne ein Gegentor: Darauf musste der 1. FC Magdeburg lange warten. Nicht nur in dieser bisher so chaotisch verlaufenden Saison, sondern auch schon im erfolgreichen Vorjahr unter Trainer Christian Titz.