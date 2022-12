Verletzt! FCM-Spieler Luca Schuler fällt lange aus

Magdeburg – Luca Schuler scheint vom Pech verfolgt zu sein. Erst verletzte sich der Stürmer vom 1. FC Magdeburg bei der Vorbereitung zur Zweitliga-Hinrunde schwer, bekam wieder genesen kaum einen Ball im Tor unter und fällt nun wieder aus – und das in einer wichtigen Phase.

Nach dem Testspiel des 1. FCM gegen den FSV Zwickau am Mittwoch sagte Cheftrainer Christian Titz, dass Luca Schuler das individuelle Training abbrechen musste, sein Fuß „reagiert schlecht“. Die Bestätigung vom Coach folgte: „Er wird weiter ausfallen“.

Wie lang genau der Stürmer an seinem lädierten Fuß laborieren muss, kann Titz nicht genau sagen, er rechnet mit bis zu sechs Wochen. In dieser Zeit muss Schuler einen Sicherheitsschuh tragen, so Titz.

Luca Schuler: Magdeburger Pechvogel

Erst im August dieses Jahres kickte der 23-Jährige nach seinem Syndesmosebandriss erstmals wieder für den FCM. Nach der Genesung konnte er in der Zweiten Liga keine Akzente setzen, erzielte nur ein einziges Tor.

Jetzt die nächste Hiobsbotschaft für den hoch veranlagten Stürmer, der einer der Aufstiegsgaranten des FCM in der vergangenen Saison war – und das zu einer Unzeit, mitten in der Vorbereitung zur für den Verein so wichtigen Rückrunde.

Neuer Stürmer für FCM?

Weiterhin steht die Frage im Raum: Kommt ein neuer Stürmer zum FCM? Man wolle nichts ausschließen, heißt es immer wieder von den Verantwortlichen bei den „Größten der Welt“. Auch von Christian Titz nach dem Testspiel gegen Zwickau am Mittwoch.

Ob ein neuer Stürmer kommt, bleibt unklar. Eines jedoch ist sicher: Ein Transfer des Nürnberger Stürmers und Ex-FCM-Spielers Felix Lohkämper wird nicht passieren. Titz: „Da ist wirklich gar nichts dran.“