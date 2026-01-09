Der 1. FC Magdeburg hat auch das zweite Testspiel im Türkei-Trainingslager gewonnen. Am Freitag besiegte der FCM in Side den SSV Ulm 1846 mit 4:2.

Side/Magdeburg - Erfolgreiche Generalprobe für den 1. FC Magdeburg. Am Freitag gewann der FCM seinen XL-Test über zweimal 60 Minuten gegen den Drittligisten SSV Ulm mit 4:2 (2:2).

Trainer Petrik Sander schickte in Halbzeit eins im Arslan Zeki Demirci Sport Complex von Side seine A-Elf auf den Rasen, wobei Philipp Hercher den noch im Sonderurlaub weilenden Lubambo Musonda vertrat. Offensiv bekam Rayan Ghrieb den Vorzug vor Noah Pesch. Gegner Ulm setzte auf den frische aus Magdeburg verpflichteten Abu-Bekir El-Zein im Mittelfeld.

Re-Live: FCM gegen SSV Ulm in voller Länge

Der FCM setzte bei windigem Wetter auf frühes Pressing und bekam das Spiel schnell in den Griff. Nach Vorlage von Mateusz Zukowski und etwas Ulmer Mithilfe staubte Alexander Nollenberger zur verdienten 1:0-Führung ab (15.).

Kurz vor Ende der ersten 30-Minuten-Viertels traf Zukowski mit einem Distanzschuss die Unterlatte (29.) - ob der Ball dann auf der hinter der Torlinie aufsprang, war schwer zu sehen. Der Schiedsrichter ließ jedenfalls weiterspielen und entschied nicht auf Tor.

El-Zein mit Tor und Vorlage für Ulm gegen FCM

Das zweite Spielviertel gehörte dann klar den Ulmern, die zunächst gute Chancen zum Ausgleich liegenließen. Erst rettet Marcus Mathisen (35.) auf der Linie, dann war doppelt auf den starken Dominik Reimann Verlass (36./37.).

Das Tor fiel doch, als ausgerechnet El-Zein den FCM-Keeper mit einem Außenristschuss ins kurze Eck überraschte (51.). In der Nachspielzeit drehte der Drittligist das Spiel. Ensar Aksakal schoss nach Zuspiel von El-Zein durch Reimanns Beine zum 2:1.

Zu den zweiten 60 Testminuten in Side durften dann viele Spieler aus der zweiten Reihe vorspielen. Das tat vor allem Albert Millgramm eindrucksvoll.

Albert Millgramm sorgt für Schwung beim FCM

Der Flügelstürmer aus der U23 sorgte mit Tempo, Dribblings und starken Pässen immer wieder für Gefahr. Nach einem Ulmer Ballverlust belohnte er sich dann mit dem Tor zum 2:2 (76.). Maximilian Breunig verpasste daraufhin das dritte FCM-Tor knapp (77.).

Im Schlussviertel waren dann auf Magdeburger Seite auch die letzten Stammspieler ausgewechselt. Trotzdem blieb der FCM am Drücker und kam noch zum Sieg. Der agile Millgramm bereitete glänzend vor und Noah Pesch schob ins leere Tor ein (100.). Magnus Baars traf dann zum 4:2-Endstand nach einem Ballgewinn im Pressing (112.).

Nicht zum Einsatz kamen im letzten Testspiel vor dem Rückrunden-Start in der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig (16. Januar) Daniel Heber, Connor Krempicki und Alexander Ahl-Holmström.

Statistik: 1. FC Magdeburg - SSV Ulm 4:2 (1:2)

Aufstellung FCM erste Halbzeit (2x30 Minuten): Reimann - Hercher, Müller, Mathisen, Nollenberger - Gnaka, Michel (31. Stalmach), Ulrich - Ghrieb, Atik, Zukowski

Aufstellung FCM zweite Halbzeit (2x30 Minuten): Kruth (91. Kampa) - Vogler, Hugonet, Geschwill, Bockhorn - Mathisen (91. Onaiwu), Stalmach, Gnaka (91. Diawara) - Pesch, Breunig, Millgramm (109. Baars)

Tore: 1:0 Nollenberger (15.), 1:1 El-Zein (51.), 1:2 Aksakal (60.), 2:2 Millgramm (76.), 3:2 Pesch (100.), 4:2 Baars (112.)