1. FC Magdeburg steht im Halbfinale

Der 1. FC Magdeburg ist in das Halbfinale des Fußball-Landespokals eingezogen. Die Mannschaft von Christian Titz setzte sich am Sonnabend beim Verbandsligisten Romonta Amsdorf mit 2:0 (1:0) durch. Jason Ceka und Luca Schuler markierten die Tore.

Amsdorf/Magdeburg - Christian Titz war nicht immer zufrieden mit seiner Mannschaft. Immer wieder warf der Trainer des 1. FC Magdeburg einen kritischen Blick auf das Geschehen. Und 488 Zuschauer schauten mit am Sonnabend in Amsdorf, als der 1. FC Romonta den Drittligisten zum Viertelfinale um den Landespokal empfing. Und sie sahen eine Chancenmehrzahl der Gäste. Und sie sahen zwei Tore: Diese erzielten Jason Ceka in der 44. Minute und Luca Schuler in der 68. Minute. Sie schossen den FCM damit ins Halbfinale, das am Montag ausgelost und im kommenden März ausgetragen wird.

Die Blau-Weißen erspielten sich durchgehend ein Übergewicht und hätten bereits zur Pause höher führen müssen. Kai Brünker, Amara Condé, Schuler und Ceka scheiterten allerdings auch an Keeper David Tretropp. Amsdorf wehrte sich tapfer und setzte vereinzelte Akzente in der Offensive. Doch kurz vor der Pause war Tretropp geschlagen, als Ceka nach einem Pass von Nico Granatowski den Romonta-Schlussmann überlupfte.

Für Magdeburg entwickelte sich die Partie auch nach dem Wechsel zu einem Geduldsspiel. Und diese Geduld belohnte Schuler mit dem zweiten Treffer nach Vorarbeit von Condé. Letztlich war es für die dezimierten Magdeburger, die aufgrund einer Grippewelle auf sieben Akteure verzichten mussten, ein ungefährdeter Sieg. Bei dem übrigens auch die Torhüter Noah Kruth mit der Nummer 30 und Dominik Reimann tatsächlich mit der Nummer 1 in den Schlussminuten als Feldspieler zum Einsatz kamen. Zwischen den Pfosten bestritt der lange Zeit verletzte Benjamin Leneis sein erstes Pflichtspiel. Auch der 18-jährige Kieran Ike aus der A-Jugend des FCM durfte sich über seine ersten Spielminuten bei den Männern freuen.

Derweil hat sich der Hallesche FC in Westerhausen durchgesetzt: In diesem weiteren Duell zwischen Verbandsligist und Drittligist gewannen die Saalestädter nach einer torlosen ersten Halbzeit mit 2:0.