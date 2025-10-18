Angesichts der aktuellen Krise des 1. FC Magdeburg schwindet bei Club-Legende "Paule" Seguin die Hoffnung. Einen Wunsch hat der 80-Jährige bereits abgehakt, wie er in seiner aktuellen Kolumne beschreibt.

FCM-Legende Seguin: "Hätte man uns gefragt, wir hätten uns eingebracht"

Wolfgang "Paule" Seguin wünscht sich im Team des 1. FC Magdeburg mehr Führungsqualitäten.

Magdeburg - "Für mich stirbt die Hoffnung nach wie vor zuletzt. Aber meinen Traum, nochmal Bundesliga in Magdeburg zu erleben, habe ich erstmal abgehakt. Im Moment geht es für den FCM in der zweiten Liga leider Richtung Abstieg. Ich hoffe, den können die Blau-Weißen mit vereinten Kräften noch abwenden.