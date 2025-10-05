Der 1. FC Magdeburg kassiert gegen die SV Elversberg eine denkwürdige 0:4-Abreibung. Die Stimmung an der Elbe ist apokalyptisch. Trainer Markus Fiedler und sein Team wirken ratlos.

Nicht mehr zu glauben: Mit dem 0:4 gegen Elversberg haben Alexander Nollenberger (links) und der FCM einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Magdeburg - Dominik Reimann ging nach dem Tiefpunkt der bisherigen Saison kurz an den Zaun und tauschte sich mit einem führenden Fan aus. Wenige Sekunden später drehte der Kapitän ab und signalisierte seinen Mitspielern, dass der obligatorische Heimspiel-Ausklang mit den Anhängern nach diesem denkwürdigen 0:4 (0:2)-Debakel gegen den neuen Tabellenführer SV Elversberg ausfallen würde. Die bittere Botschaft: Selbst die Treuesten der Treuen hatten nach der fünften Niederlage in Folge keine Lust mehr auf ihre Mannschaft. Block U war längst so gut wie leer.

Der 1. FC Magdeburg, bei dem nach der ordentlichen Leistung zuletzt gegen den Karlsruher SC (0:1) angeblich alles auf dem richtigen Weg gewesen sei, hat am Sonntag wieder sein in der bisherigen Spielzeit bekanntes Gesicht gezeigt. Vorne ungefährlich, hinten fehlerhaft, in den entscheidenden Momenten überhaupt nicht auf der Höhe. Gegen eine Mannschaft wie die formstarken Elversberger kann es in dieser Verfassung böse ausgehen - und das ging es.

Interessant: So lief die Begegnung gegen Elversberg.

Immer wieder hatte der angeschlagene FCM-Trainer Markus Fiedler in der Vergangenheit das Momentum beschworen, das einfach nur mal auf die Seite der Blau-Weißen wandern müsse. Gegen die SVE tat es dies bereits in der zweiten Spielminute. Gäste-Keeper Nicolas Kristof verzettelte sich nach einem Rückpass, nahm den Ball aus der Not heraus in die Hand. Den fälligen indirekten Freistoß aus zentraler Position jagte Baris Atik ins Fangnetz.

FCM nutzt seine Momente nicht

Momentum Nummer zwei servierte Angreifer Maximilian Breunig nach einer guten Umschaltaktion dem mitgelaufenen Rayan Ghrieb, der frei vor Kristof das Eins-gegen-Eins-Duell verlor (10.). Wenige Sekunden später traf Ghrieb nach einem tollen Solo dann doch, stand aber im Abseits. Die Magdeburger waren gut drin in dieser Phase, verfielen dann aber in eine eigenartige Passivität.

Vor allem im eigenen Verteidigungsdrittel kam die Fiedler-Elf, die im Vergleich zum KSC-Spiel unverändert auflief, nun gar nicht mehr richtig in die Zweikämpfe. Die SVE legte sich den FCM zurecht, generierte eine Reihe von Eckstößen und traf schließlich auch nach einem ruhenden Ball in Person von Bambasé Conté zum 0:1 (23.).

Es ist nicht gut genug, um ein Tor zu machen und nicht gut genug, um Spiele zu gewinnen. FCM-Verteidiger Jean Hugonet

"Das passiert Woche für Woche und das nervt", nahm Verteidiger Jean Hugonet nach dem neuerlich Rückstand aus einem ruhenden Ball kein Blatt vor den Mund. Überhaupt fand er den gesamten Auftritt seines Teams an diesem Nachmittag einfach nur noch "bodenlos". Das niederschmetternde Fazit des Franzosen: "Wir hatten vielleicht zehn, 15 gute Minuten und danach gar nichts mehr. Es ist nicht gut genug, um ein Tor zu machen und nicht gut genug, um Spiele zu gewinnen."

Bis zur Pause versuchten die Hausherren schon noch, ihr Glück zu erzwingen. Atik (35.) und Ghrieb (40.) vergaben ordentliche Möglichkeiten. Gleichzeitig häuften sich aber auch die technischen Fehler, was dem Gast immer wieder gute Offensivaktionen ermöglichte. Eine davon vollendete Tom Zimmerschied ohne viel Gegenwehr zum 0:2-Pausenstand (45.).

Frust und Ratlosigkeit beim FCM

"Das zweite Gegentor hat uns gebrochen", konstatierte FCM-Coach Fiedler später. Die Suche nach den richtigen Worten fiel ihm dabei schwer. "Es war die Kopie vieler Spiele, die wir bis dato gesehen haben. Heute natürlich gegen einen herausragenden Gegner mit einem Selbstverständnis, das wir so noch nicht gesehen haben", ordnete der Coach ein.

Im zweiten Abschnitt bissen sich die Elbestädter die Zähne dann an einem Kontrahenten aus, der es geschickt verstand, die Luft aus dem Spiel zu lassen. Ghrieb hätte nochmal verkürzen können (58.), viel mehr gab die SVE dem formschwächsten Team der 2. Liga zunächst nicht mehr. Ein Kontertor von Otto Stange machte dann endgültig alles klar (74.). Den Ehrentreffer nach feiner Einzelaktion von Laurin Ulrich verhinderte die Querlatte (78.).

Tordifferenz wird immer schlimmer

Ein Tor in dieser Szene hätte letztlich nur noch der miserablen Magdeburger Tordifferenz (-12) geholfen. Die wurde aber durch das nächste Kontergegentor von Jarzinho Malanga (80.) weiter beschädigt. "Das Ergebnis fällt deutlich zu hoch aus", entschuldigte sich Gäste-Trainer Vincent Wagner anschließend noch fast bei seinem leidenden Freund Markus Fiedler.

Doch zu entschuldigen gab es da nichts. Der 1. FC Magdeburg trat zum wiederholten Mal auf wie ein Abstiegskandidat auf und verlor auch in der Höhe verdient. Auch die Fans wussten das und drückten ihre Sorge in Form stillen Protests nach dem Abpfiff aus.