EIL:
Zweite Reihe dreht das Spiel Nach 4:2 gegen Ulm: Petrik Sander nennt einen "Gewinner des Trainingslagers"
Der 1. FC Magdeburg hat sein abschließendes Testspiel gegen den SSV Ulm mit 4:2 gewonnen. Dominik Reimann sah die Partie kritisch, Trainer Petrik Sander hob einen Gewinner des Trainingslagers hervor.
Aktualisiert: 09.01.2026, 18:00
Side - Am Ende lief dann doch nicht alles komplett rund. Der 1. FC Magdeburg hat in Side ein nahezu perfektes Trainingslager hinter sich gebracht. Ohne Pannen, ohne Störgeräusche, ohne Niederlagen.