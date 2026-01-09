Der 1. FC Magdeburg hat sein abschließendes Testspiel gegen den SSV Ulm mit 4:2 gewonnen. Dominik Reimann sah die Partie kritisch, Trainer Petrik Sander hob einen Gewinner des Trainingslagers hervor.

Nach 4:2 gegen Ulm: Petrik Sander nennt einen "Gewinner des Trainingslagers"

Alexander Nollenberger (links) schoss eines der leichteren Tore seiner Karriere beim 4:2-Sieg des 1. FC Magdeburg gegen den SSV Ulm.

Side - Am Ende lief dann doch nicht alles komplett rund. Der 1. FC Magdeburg hat in Side ein nahezu perfektes Trainingslager hinter sich gebracht. Ohne Pannen, ohne Störgeräusche, ohne Niederlagen.