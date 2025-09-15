Trainer Markus Fiedler wählt deutliche Worte zur schwierigen Situation des FCM. Und Sportgeschäftsführer Otmar Schork erklärt der Volksstimme, wie er die Situation einschätzt.

Dieses Foto entstand bei der Vorstellung von Markus Fiedler als neuer Trainer des 1. FC Magdeburg im Juni.

Magdeburg - Es gibt Fußballtrainer, die in der Öffentlichkeit wortkarg sind. Markus Fiedler vom 1. FC Magdeburg gehört zu der gegenteiligen Fraktion. Er gibt den Fans und Journalisten häufig ausführlich Einblicke in seine Gedankenwelt – und tut dies auch nun in der Krise des FCM. So beantwortet der 39-Jährige die Fragen der Volksstimme, worauf es nach nur drei Punkten aus fünf Zweitliga-Spielen ankommt und wie er auf die große Defensivproblematik blickt, sehr detailliert.