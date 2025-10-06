weather regenschauer
Krise beim 1. FC magdeburg Training und PK verschoben: FCM verschafft sich Zeit in der Fiedler-Frage

Am Tag nach dem Fiasko gegen die SV Elversberg gehen die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg auf Tauchstation. Es sind die entscheidenden Stunden für Trainer Markus Fiedler.

Von Tobias Buschendorf 06.10.2025, 15:41
FCM-Trainer Markus Fiedler (rechts) und Sportchef Otmar Schork (links) gehen womöglich schon bald getrennte Wege.
FCM-Trainer Markus Fiedler (rechts) und Sportchef Otmar Schork (links) gehen womöglich schon bald getrennte Wege. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg meistens nur einen Schuldigen. Beim 1. FC Magdeburg meinen viele Fans und Beobachter ihren Schuldigen für die aktuelle Misere gefunden zu haben: Trainer Markus Fiedler.