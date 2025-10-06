Am Tag nach dem Fiasko gegen die SV Elversberg gehen die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg auf Tauchstation. Es sind die entscheidenden Stunden für Trainer Markus Fiedler.

Training und PK verschoben: FCM verschafft sich Zeit in der Fiedler-Frage

FCM-Trainer Markus Fiedler (rechts) und Sportchef Otmar Schork (links) gehen womöglich schon bald getrennte Wege.

Magdeburg - Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg meistens nur einen Schuldigen. Beim 1. FC Magdeburg meinen viele Fans und Beobachter ihren Schuldigen für die aktuelle Misere gefunden zu haben: Trainer Markus Fiedler.