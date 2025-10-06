Eil
Krise beim 1. FC magdeburg Training und PK verschoben: FCM verschafft sich Zeit in der Fiedler-Frage
Am Tag nach dem Fiasko gegen die SV Elversberg gehen die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg auf Tauchstation. Es sind die entscheidenden Stunden für Trainer Markus Fiedler.
06.10.2025, 15:41
Magdeburg - Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg meistens nur einen Schuldigen. Beim 1. FC Magdeburg meinen viele Fans und Beobachter ihren Schuldigen für die aktuelle Misere gefunden zu haben: Trainer Markus Fiedler.