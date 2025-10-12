Markus Fiedler steht beim 1. FC Magdeburg seit dem Testspiel-Debakel vom Donnerstag vor dem Aus. Seit Tagen aber tut sich beim Club gar nichts. Intern droht ein ernster Führungsstreit.

Sein womöglich letztes Spiel mit dem 1. FC Magdeburg dirigierte Trainer Markus Fiedler (links) nur noch im Sitzen.

Magdeburg - Es ist schon verblüffend, wie schnell manche Formulierungen einen im Leben einholen können. "Wenn ich diese Gedanken nicht hätte, würde etwas in meinem Kopf nicht stimmen", antwortete FCM-Sportchef Otmar Schork am Dienstag noch recht flapsig auf die Frage, ob er sich im Zuge der aktuellen Misere auch schon mit anderen Trainern beschäftigt hätte. "Natürlich muss ich doch alle Szenarien durchgehen."