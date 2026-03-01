Mit dem 1:3 gegen den Karlsruher SC hat sich die Situation des 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf weiter verschärft. Nach der Talfahrt ploppt nun auch langsam die Trainerfrage auf.

Sportchef Otmar Schork und Trainer Petrik Sander haben auch gegen den Karlsruher SC die Trendwende mit dem 1. FC Magdeburg verpasst.

Magdeburg - Fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen: Statt Befreiungsschlag im sportlichen Überlebenskampf der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Krise beim 1. FC Magdeburg hat sich mit der 1:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC endgültig verschärft.