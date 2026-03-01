Wackeln Sander und Ibold? FCM in der Krise: "Sky" spekuliert auf mögliche Feuerwehrmann-Lösung
Mit dem 1:3 gegen den Karlsruher SC hat sich die Situation des 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf weiter verschärft. Nach der Talfahrt ploppt nun auch langsam die Trainerfrage auf.
Aktualisiert: 01.03.2026, 19:23
Magdeburg - Fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen: Statt Befreiungsschlag im sportlichen Überlebenskampf der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Krise beim 1. FC Magdeburg hat sich mit der 1:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC endgültig verschärft.