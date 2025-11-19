Eil
Vergleich mit Fiedler-Zeit Ein Coach weniger: Warum sich das FCM-Trainerteam dennoch gut aufgestellt sieht
Unter Markus Fiedler war das Trainerteam des 1. FC Magdeburg größer. Mit der aktuellen Konstellation sind Petrik Sander und Co. dennoch sehr zufrieden.
19.11.2025, 20:00
Magdeburg - Bei einem Trainerwechsel steht naturgemäß vor allem der ausscheidende Chefcoach im Fokus. Dabei bringt ein Wechsel an der Seitenlinie häufig noch weitere Veränderungen mit sich. So war es auch beim 1. FC Magdeburg und dem Aus von Markus Fiedler.