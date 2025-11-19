Unter Markus Fiedler war das Trainerteam des 1. FC Magdeburg größer. Mit der aktuellen Konstellation sind Petrik Sander und Co. dennoch sehr zufrieden.

Ein Coach weniger: Warum sich das FCM-Trainerteam dennoch gut aufgestellt sieht

Bereiten den 1. FC Magdeburg derzeit auf die Partie bei Fortuna Düsseldorf vor: Petrik Sander und Pascal Ibold.

Magdeburg - Bei einem Trainerwechsel steht naturgemäß vor allem der ausscheidende Chefcoach im Fokus. Dabei bringt ein Wechsel an der Seitenlinie häufig noch weitere Veränderungen mit sich. So war es auch beim 1. FC Magdeburg und dem Aus von Markus Fiedler.