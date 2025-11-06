die grosse analyse zum fcm Was unter Sander und Ibold wirklich besser wurde – und was große Angst machen kann
In diesen Wochen ist beim 1. FC Magdeburg von einem Aufwärtstrend die Rede. Die Volksstimme vergleicht die Lage unter dem neuen Duo statistisch mit Fiedlers Amtszeit.
06.11.2025, 20:00
Magdeburg - Das letztlich Entscheidende im Abstiegskampf passte beim 1. FC Magdeburg zuletzt – nämlich die Punktausbeute. Während die Blau-Weißen mit Ex-Coach Markus Fiedler nur 0,375 Zähler im Schnitt holten, sind es unter Pascal Ibold und Petrik Sander in drei Partien bisher 1,33.