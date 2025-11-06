In diesen Wochen ist beim 1. FC Magdeburg von einem Aufwärtstrend die Rede. Die Volksstimme vergleicht die Lage unter dem neuen Duo statistisch mit Fiedlers Amtszeit.

Was unter Sander und Ibold wirklich besser wurde – und was große Angst machen kann

Nachdem Markus Fiedler (r.) wegen Erfolgslosigkeit gehen musste, haben Petrik Sander (l.) und Pascal Ibold eine Mammutsaufgabe übernommen.

Magdeburg - Das letztlich Entscheidende im Abstiegskampf passte beim 1. FC Magdeburg zuletzt – nämlich die Punktausbeute. Während die Blau-Weißen mit Ex-Coach Markus Fiedler nur 0,375 Zähler im Schnitt holten, sind es unter Pascal Ibold und Petrik Sander in drei Partien bisher 1,33.