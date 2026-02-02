Die Profis des 1. FC Magdeburg haben die erste Einheit in dieser Woche absolviert. Die Volksstimme verschafft im Nachgang einen Überblick.

Falko Michel fehlt nach früher Auswechslung im FCM-Training – und nicht nur er

Falko Michel konnte gegen Hannover nach einer Halbzeit nicht weiterspielen.

Magdeburg - Beim Trainingsgelände des 1. FC Magdeburg ist derzeit fast alles weiß. Auf dem Parkplatz liegt Schnee, auf dem Weg hinein ebenso, unter anderem auf dem Hybridrasenplatz der Profis auch. Um die bedeckten Plätze freizuschaufeln, hat der Verein über die Sozialen Medien zu einer entsprechenden Aktion am Mittwoch aufgerufen.