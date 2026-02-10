Öffentliche Einheit am Dienstag Eckbälle, Krankheiten und Kuchen: So lief der Start des FCM in die Trainingswoche
Der 1. FC Magdeburg hat die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld begonnen. Ein Trainer und zwei zuletzt starke Spieler mussten aber noch passen.
Aktualisiert: 10.02.2026, 19:54
Magdeburg - Ein ungewohnter Gast schaute am Dienstag bei der einzigen öffentlichen Einheit des 1. FC Magdeburg vor dem kommenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr) vorbei: Die Sonne.