In zwei Einheiten ging es für die Profis des 1. FC Magdeburg am Sonntag intensiv zur Sache. Ein Trio brach vorsichtshalber ab, ein Spieler setzte ganz aus.

Am ersten Tag nach der Ankunft in Side standen für die Mannschaft des 1. FC Magdeburg zwei Einheiten an.

Side - Am ersten Trainingstag des Winter-Camps in Side standen für die FCM-Profis zwei Einheiten auf dem Plan. Während Falko Michel aussetzen musste, brach ein Trio vorzeitig ab. Die Splitter des Sonntags:

Grippaler Infekt: Für Hinrunden-Gewinner Falko Michel hat das Trainingslager mit einem Fehlstart begonnen. Der Mittelfeldmann verpasste die ersten Einheiten erkältet. Bereits bei der Ankunft am Samstagabend war aufgefallen, dass sich der 24-Jährige bewusst abseits des Teams aufhielt.

Physio Renner schließt sich RB Salzburg an

Vorsichtsmaßnahme: Baris Atik, Noah Pesch und Connor Krempicki brachen das zweite Training des Sonntags vorzeitig ab. Gladbach-Leihgabe Pesch mit einem Tape am rechten Knie. Trainer Pascal Ibold gab dennoch Entwarnung: „Keine Verletzten heute, ein erfolgreicher Tag!“

Abschied: Physiotherapeut Ferdinand Renner hat den FCM zum 31. Dezember verlassen. Dies teilte Sportchef Otmar Schork am Rande des ersten Trainingstages in der Türkei mit. Demnach hat sich Renner RB Salzburg angeschlossen.

Baris Atik (links) und Noah Pesch beendeten die Nachmittagseinheit vorzeitig. (Foto: Eroll Popova)

Großer Andrang: Das erste Training am Sonntagvormittag wurde von einer ordentlichen Anzahl mitgereister FCM-Fans besucht. Kurios: Hielten sich die Anhänger zu Beginn der Einheit noch halbwegs im Hintergrund, kamen sie im Verlaufe des Trainings immer näher ans Spielfeld - und nahmen schließlich sogar die Ersatzbank am Rand ein.

Sehr zum Leidwesen des Magdeburger Staffs, der dort ursprünglich gesessen hatte, für eine Übung am anderen Ende des Platzes aufgestanden war und letztlich seinen Platz verloren hatte. Klassischer Fall von "aufgestanden, Platz vergangen."

Nachbarn: Wie schon in den Vorjahren hat der 1. FC Magdeburg auch in diesem Winter sein Hotel nicht exklusiv. Neben den Sachsen-Anhaltern haben auch der Bonner SC und Korona Kielce Quartier im TUI BLUE bezogen.

FCM-Training: Team um Tobias Müller gewinnt Turnier

Training: Die beiden Einheiten des Sonntags standen überwiegend im Zeichen von Spielformen und Torabschlüssen. Zum Abschluss gab es eine Turnierform mit bunt gemischten Teams.

Zum Siegerfoto durften sich kurz vor Einbruch der Dunkelheit Tobias Müller, Magnus Baars, Maximilian Breunig, Kandet Diawara und Herbert Bockhorn aufstellen.