Splitter vom 6. FCM-Tag in Side Auf dem Transfermarkt ist es erstaunlich still beim FCM

Der 1. FC Magdeburg hat den letzten Trainingstag im türkischen Side hinter sich. Nach der Arbeit auf dem Platz kam auch die mitgereiste Presse zu ihrem Recht. Fast schon langweilig ist es für die medizinische Abteilung. Die Splitter des Tages.