Lob und Kritik nach Türkei-Camp Gewinner und Verlierer beim FCM: Trainer Sander nennt Namen und Probleme
Am Samstag ist der 1. FC Magdeburg nach einer Woche harter Arbeit in Side wieder in der Heimat gelandet. Die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers nannte FCM-Coach Sander ziemlich offen beim Namen.
Aktualisiert: 12.01.2026, 09:07
Side - Eine Woche hatten die Profis des 1. FC Magdeburg in Side Zeit, sich ihrem Trainerteam für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf der zweiten Liga zu empfehlen.