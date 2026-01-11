Am Samstag ist der 1. FC Magdeburg nach einer Woche harter Arbeit in Side wieder in der Heimat gelandet. Die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers nannte FCM-Coach Sander ziemlich offen beim Namen.

Gewinner und Verlierer beim FCM: Trainer Sander nennt Namen und Probleme

Bei Rayan Ghrieb schauen Pascal Ibold (l.) und Petrik Sander (r.) inzwischen ganz genau hin.

Side - Eine Woche hatten die Profis des 1. FC Magdeburg in Side Zeit, sich ihrem Trainerteam für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf der zweiten Liga zu empfehlen.