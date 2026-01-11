Eil
Gewinner und Verlierer in der Türkei Daran lässt FCM-Angreifer Rayan Ghrieb seine Trainer verzweifeln
Am Samstag ist der 1. FC Magdeburg nach einer Woche harter Arbeit in Side wieder in der Heimat gelandet. Die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers nannte FCM-Coach Sander ziemlich offen beim Namen.
Aktualisiert: 11.01.2026, 15:34
Side - Eine Woche hatten die Profis des 1. FC Magdeburg in Side Zeit, sich ihrem Trainerteam für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf der zweiten Liga zu empfehlen.