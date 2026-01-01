Lubambo Musonda erhält nach seiner Teilnahme am Afrika-Cup wichtige Erholung. Darüber hinaus ist vor dem Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg an diesem Freitag personell einiges offen.

Viel Unklarheit vor dem Trainingsstart des FCM

Bitten zum Auftakt: Die Trainer Pascal Ibold (v.l.) und Petrik Sander sowie ihr Assistent Silvio Bankert.

Magdeburg - Mit dem Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg an diesem Freitag und dem Trainingslager ab Sonnabend verbinden sich besondere Personalfragen. Welche Spieler können oder dürfen (!) zu Beginn des neuen Kalenderjahres dabei sein? Welchen U-23-Akteuren geben die Verantwortlichen eine Chance bei den Profis?