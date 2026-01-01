weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
ZAHLREICHE personelle THEMEN Viel Unklarheit vor dem Trainingsstart des FCM

Lubambo Musonda erhält nach seiner Teilnahme am Afrika-Cup wichtige Erholung. Darüber hinaus ist vor dem Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg an diesem Freitag personell einiges offen.

Von Yannik Sammert 01.01.2026, 18:31
Bitten zum Auftakt: Die Trainer Pascal Ibold (v.l.) und Petrik Sander sowie ihr Assistent Silvio Bankert.
Bitten zum Auftakt: Die Trainer Pascal Ibold (v.l.) und Petrik Sander sowie ihr Assistent Silvio Bankert. (Foto: Michael Täger)

Magdeburg - Mit dem Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg an diesem Freitag und dem Trainingslager ab Sonnabend verbinden sich besondere Personalfragen. Welche Spieler können oder dürfen (!) zu Beginn des neuen Kalenderjahres dabei sein? Welchen U-23-Akteuren geben die Verantwortlichen eine Chance bei den Profis?