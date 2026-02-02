Der 1. FC Magdeburg verzichtet trotz Abstiegskampf auf Verpflichtungen im Winter. Nach dem Ende der Wechselperiode stellen sich für Beobachter des Clubs mehrere Fragen.

Otmar Schork hat den Kader des 1. FC Magdeburg in diesem Winter verkleinert.

Magdeburg - Als das Schließen des Transferfensters am Montag im Kreise der Mannschaft des 1. FC Magdeburg Thema war, dachte sich Mittelfeldmann Dariusz Stalmach: „Wirklich? Ist heute die Deadline?“ Er habe das nicht auf dem Schirm gehabt, erzählte der 20-Jährige mit einem Lachen auf Nachfrage der Volkstimme. Wenn so kurz vor dem Ende der Wechselperiode noch jemand käme, würde er diesen oder diese Spieler herzlich begrüßen, so Stalmach.