1. FC Magdeburg trifft im Duell um den DFB-Pokal auf den Halleschen FC

Der 1. FC Magdeburg bekommt die Chance auf die Revanche: Nach zwei verlorenen Sachsen-Anhalt-Duellen in Liga 3 stehen sich die Rivalen am 29. Mai noch einmal gegenüber. Dann geht es um den Einzug in den DFB-Pokal.

Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC stehen sich in der Saison 2020/21 ein drittes Mal gegenüber. Wie der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Freitagabend nach einer Präsidiumssitzung verkündete, spielen die beiden Drittligisten am 29. Mai den Vertreter für den DFB-Pokal der neuen Spielzeit aus. Die genaue Anstoßzeit sowie den Austragungsort gab der Landesverband noch nicht bekannt.

„Mit der Durchführung dieser Variante entscheidet sich der FSA für die mehrheitlich favorisierte Möglichkeit, die den noch im Landespokal befindlichen Vereinen am 20.04.2021 in einer Videokonferenz vorgestellt wurde“, erklärte der Verband in seiner Mitteilung. Hintergrund: Weil der Landespokal der laufenden Saison wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht zu Ende geführt werden kann, fasste der FSA den Beschluss, den Wettbewerb in der neuen Spielzeit an selber Stelle - in der 3. Runde beziehungsweise dem Achtelfinale - fortzusetzen.

Da der Fußballverband Sachsen-Anhalt dennoch einen Vertreter für den DFB-Pokal der Saison 2021/22 entsenden möchte, entschieden sich die Verantwortlichen, die beiden klassenhöchsten Vertreter ein direktes „Qualifikationsspiel“ austragen zu lassen. Für die Mannschaft von Christian Titz ergibt dies die Chance für eine Revanche: In der laufenden Drittliga-Spielzeit konnten die Saalestädter die beiden Begegnungen mit 2:0 und 1:0 für sich entscheiden.